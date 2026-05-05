Il Milan ha subito una pesante sconfitta durante l’ultima partita giocata in casa, con gli attaccanti che non sono riusciti a trovare il gol e un atteggiamento in campo giudicato discutibile. La squadra si trova ora in una fase complicata, con la qualificazione alla prossima Champions League messa a rischio. La sconfitta ha alimentato discussioni e critiche tra tifosi e analisti, evidenziando le difficoltà attuali del club.

No, non è stata solo "una domenica storta" (Allegri dixit). La rovinosa caduta del Milan al Mapei Stadium contro l’ottimo Sassuolo di Fabio Grosso è la fotografia di un gruppo ormai allo sbando, sull’orlo di una crisi di nervi (fa discutere Maignan che richiama la squadra mentre si avvia a salutare i tifosi) e non solo tecnica, palesemente in difficoltà dal tramonto dell’inverno. Appena 25 i punti conquistati nel girone di ritorno, davvero pochi per una squadra piena di contraddizioni non fosse altro perché è stata l’unica in grado di battere all’andata e pure al ritorno l’Inter “scudettata“. E invece da alcune settimane il Diavolo è in...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Viaggio nella crisi Milan. Il digiuno degli attaccanti e il cattivo atteggiamento. Così Champions a rischio

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