Verona parte la selezione per il Believe Film Festival 2026

A Verona è partita la selezione per il Believe Film Festival 2026, un evento dedicato ai giovani registi emergenti. La procedura permette a chi sta iniziando nel mondo del cinema di presentare i loro cortometraggi, con l’obiettivo di essere scelti per partecipare alla manifestazione. I cortometraggi selezionati avranno la possibilità di arrivare sulle piattaforme di Rai Cinema, contribuendo alla loro visibilità nel settore cinematografico italiano.

? Cosa scoprirai Chi sono i giovani registi che possono candidarsi ora?. Come faranno i cortometraggi vincitori ad arrivare su Rai Cinema?. Quali nuove opportunità di networking attendono gli studenti coinvolti?. Perché questa edizione punta a coinvolgere le scuole di tutta Italia?.? In Breve Selezione aperta dal 3 maggio per autori tra 14 e 24 anni.. Associazione Believe APS organizza l'evento dal 2018 a Verona.. Nuova sinergia con Rai Cinema Channel per la distribuzione dei premiati.. Coinvolgimento previsto di istituti scolastici da tutta Italia.. Dal 15 al 18 ottobre 2026 la città di Verona ospiterà la nona edizione del Believe Film Festival, un evento dedicato ai cortometraggi realizzati da autori e troupe con età compresa tra i 14 e i 24 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona, parte la selezione per il Believe Film Festival 2026 Notizie correlate Césa Street Art Festival, parte la selezione degli artisti per la seconda edizioneIl Césa Street Art Festival prosegue il suo percorso di crescita e annuncia la chiusura ufficiale del bando di selezione per gli artisti della... Parte il Bellaria Film Festival: cinque giorni di proiezioni e la storica riapertura del cinema ApolloCinque giornate di proiezioni, incontri, masterclass, di visioni e di riflessione sul cinema, con oltre 60 film tra i concorsi (Casa Rossa, Gabbiano... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Believe Film Festival 2026: a Verona torna il Cinema dei giovani talenti; Believe Film Festival 2026, a Verona il cinema dei giovanissimi torna protagonista; Believe Film Festival: al via il bando per giovani registi a Verona. Believe Film Festival: al via il bando per giovani registi a VeronaCiak, si gira con il Believe Film Festival 2026 che cerca i nuovi talenti del cinema italiano: bando aperto per giovani registi ... veronaoggi.it Believe Film Festival: a Verona i giovani cineastiSi apre il bando per il Believe Film Festival, dedicato a cortometraggi realizzati da autori tra i 14 e i 24 anni. lavocedivenezia.it BELIEVE FILM FESTIVAL: AL VIA IL BANDO PER GIOVANI REGISTI A VERONA https://www.veronaoggi.it/verona/believe-film-festival-bando-giovani-registi-verona-4-maggio-2026/ #verona #veronaoggi - facebook.com facebook