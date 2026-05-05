Vernia arriva a Trento | risate e satira con lo show Sbrilluccicoso
Il 6 maggio, il comico Giovanni Vernia si esibirà a Trento con il suo nuovo tour, intitolato “Vernia o non Vernia – Sbrilluccicoso Edition”. Lo spettacolo si terrà al Teatro Auditorium Santa Chiara, portando sul palco una versione aggiornata del suo one man show, già molto popolare in Italia e spesso caratterizzato da momenti di satira e umorismo. La data rappresenta una delle tappe del tour nazionale dell'artista.
Fa tappa anche a Trento il nuovo tour di Giovanni Vernia. Il 6 maggio il comico salirà sul palco del Teatro Auditorium Santa Chiara con “Vernia o non Vernia – Sbrilluccicoso Edition”, la versione rinnovata del one man show che negli anni ha registrato il tutto esaurito in tutta Italia.Un.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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