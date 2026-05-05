Il giornalista sportivo Sebastiano Vernazza, nel suo editoriale per 'La Gazzetta dello Sport' oggi, ha commentato la situazione del tecnico dell’allenatore del club di calcio, sottolineando che il suo ruolo era quello di guidare la squadra verso una qualificazione in Champions League. Vernazza ha evidenziato come si tratti di una situazione difficile da comprendere, considerando le aspettative e i risultati ottenuti finora. Nel testo si fa riferimento anche alle recenti prestazioni del club e alle decisioni prese dall’allenatore.

Il giornalista Sebastiano Vernazza, nell'editoriale pubblicato sull'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', ha fatto il punto sulla lotta per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Con l'Inter - appena laureatasi Campione d'Italia - già qualificata e Napoli virtualmente dentro (agli azzurri basterà fare 3 punti nelle prossime 3 partite per strappare il pass per il torneo) restano, di fatto, due posti per quattro squadre. Al momento la classifica recita: Milan 67, Juventus 65, Roma 64, Como 62. "Oggi, per essere certo di farcela senza dipendere dai risultati degli altri, al Milan basterebbero due vittorie, mentre alla Juve ne occorrerebbero tre.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Vernazza: “Allegri doveva pilotare il Milan verso una serena qualificazione Champions. È allucinante che …”

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