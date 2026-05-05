Nel Veneto sono stati stanziati 300mila euro per l’apertura di nuovi assistenti familiari di vicinato, una figura dedicata all’assistenza domiciliare. I fondi verranno assegnati attraverso finanziamenti destinati ai nuovi sportelli comunali, che supporteranno l’organizzazione e l’erogazione dei servizi. Questa iniziativa mira a rafforzare l’assistenza nelle abitazioni, coinvolgendo le realtà locali e migliorando l’offerta di supporto alle famiglie.

?? Cosa scoprirai Come cambierà l'assistenza domiciliare grazie alla nuova figura del vicinato? Chi riceverà i finanziamenti per i nuovi sportelli comunali? Come funzionerà la certificazione delle competenze per gli assistenti familiari? Dove verranno attivati i nuovi punti di supporto nei territori isolati??? In Breve Risorse derivano dalla riprogrammazione del Fondo Nazionale Politiche sociali 2025. Fondi destinati al potenziamento di 33 sportelli comunali già esistenti. Collaborazione con .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto: 300mila euro per nuovi assistenti familiari di vicinato

Badanti formate e nuovo assistente di vicinato: “Il Veneto rilancia il welfare di prossimità”

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