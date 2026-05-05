Al PalaPanini si gioca il primo match point per l’Europa, una partita che potrebbe rappresentare una conclusione importante per molte persone note al pubblico di Modena. La sfida si tiene in una delle arene più conosciute, con un’atmosfera carica di aspettative. La gara potrebbe segnare un momento decisivo, diventando anche l’ultimo atto di un percorso per alcuni protagonisti che il pubblico ha seguito con affetto negli ultimi anni.

È il primo match point per l’Europa, è al PalaPanini, potrebbe essere una passerella d’addio con la ciliegina sulla torta per tanti volti cui il pubblico di Modena si è affezionato in questi anni. Ecco perché la Modena-Trento che prenderà il via oggi, in un insolito martedì sera, alle 20:30 è una partita che vale una stagione e forse anche un piccolo pezzo di ‘carriera’ per alcuni volti gialloblù che caduto l’ultimo pallone, auspicabilmente oggi, diranno addio al ‘tempio’ del volley e alla sua gente. Modena si è messa nella favorevole condizione di essere padrona del proprio destino, in questa finale dei play off quinto posto che dà l’accesso alla prossima Challenge Cup, aiutata anche, va detto, dalla sorte non certo benevola coi suoi rivali, i giocatori dell’Itas Trentino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valsa, primo match point per l’Europa

How Britain Warred China Over Opium

Notizie correlate

Leggi anche: Torino-Inter: il primo match point Scudetto per Chivu

Leggi anche: Conegliano-Milano, gara3 scudetto: primo match point per le Pantere

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Valsa, primo match point per l’Europa; Modena espugna Trento, match point al PalaPanini per l’Europa; Itas Trentino-Valsa Group Modena (0-3), la diretta scritta del match; Modena vince e convince anche con Milano, ora è finale con Trento.

Valsa, primo match point per l’EuropaStasera al PalaPanini, contro un’Itas Trentino rimaneggiata, può aggiudicarsi i playoff quinto posto e approdare alla Challenge Cup ... ilrestodelcarlino.it

la Repubblica. . In ritardo (come sempre) ma ne è valsa la pena. L'unica alla quale è permesso arrivare tardi al Met Gala, Rihanna, ci ha ricordato perché il lunedì del Met appartiene a lei: la popstar, sul carpet accanto al compagno A$ap Rocky, si è presentata - facebook.com facebook

| GALLERY LIVE Le immagini di Itas Trentino-Valsa Group Modena (Play Off 5° posto, Finale – gara 1) in corso di svolgimento alla BTS Arena di Trento ( Marco Trabalza) # #derbyA22 # #trentinonelcuore x.com