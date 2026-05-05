Un nuovo attacco è stato effettuato nel Mar dei Caraibi contro un’imbarcazione sospettata di trasportare droga. L’esercito statunitense ha comunicato di aver colpito la barca, che si trovava in acque internazionali. Durante l’operazione, sono state riportate due vittime. La notizia si aggiunge a una serie di azioni militari volte a contrastare il traffico di droga nella regione.

L’esercito statunitense ha annunciato di aver lanciato un altro attacco contro un’imbarcazione accusata di trasportare droga nel Mar dei Caraibi. L’attacco, avvenuto lunedì 4 maggio, ha causato due morti. La campagna dell’amministrazione Trump, volta a far saltare in aria presunte navi utilizzate per il traffico di droga nelle acque latinoamericane, è in corso dall’inizio dello scorso settembre e ha provocato almeno 188 vittime in totale. Nonostante la guerra con l’Iran, la serie di attacchi si è intensificata nelle ultime settimane, a dimostrazione che le aggressive misure adottate dall’amministrazione statunitense per contrastare quello che definisce “narcoterrorismo” nell’emisfero occidentale non accennano a diminuire.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, nuovo attacco contro una presunta barca di narcotrafficanti: due morti

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