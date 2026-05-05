Uomo urla e barcolla sul cornicione del supermercato | poliziotto lo salva dopo lunghi minuti di trattativa

Un uomo si trovava sul cornicione di un supermercato, urlando e camminando instabile su un muretto vicino al parcheggio. La scena si è protratta per alcuni minuti, attirando l’attenzione dei passanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato una trattativa per convincere l’uomo a scendere. Dopo un lungo periodo di dialogo, un poliziotto è riuscito a salvarlo mettendolo in sicurezza.