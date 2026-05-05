Un rappresentante dell'università ha sottolineato l'importanza di iniziative che coinvolgono giovani e stimolano il desiderio di conoscere. Il commento è arrivato in occasione di un evento dedicato a promuovere la cultura e la ricerca tra gli studenti. La manifestazione si svolge nel quadro di attività che mirano a valorizzare l'interesse per temi di attualità e al contempo favorire il confronto tra diverse generazioni.

Roma, 5 mag. (AdnkronosLabitalia) - “Iniziative come questa sono molto importanti, anzi sarebbe bene ce ne fossero di più per ricordare tante storie italiane, in particolare quella di Giulio Regeni, legata al mondo delle università, della ricerca, della libertà e anche, purtroppo, ai nebulosi misteri italiani mai risolti. Questa è una storia per cui si cerca luce da decenni, e ora siamo allo step verità e giustizia, sembra una frase fatta, ma in realtà è un'esigenza fortissima che dovrebbe intaccare non solo i famigliari, quanto un paese intero, perciò è bene che ci siano tante occasioni simili. Documentare questi incontri significa dare ai giovani la possibilità di prendere spunto dalla fede, dalla voglia di sapere e di ricerca di Giulio Regeni”.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Università, Bianchi: "Iniziative come questa permettono a giovani di prendere spunto da voglia di sapere di Regeni"

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