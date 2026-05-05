Un murales per il piccolo Domenico

A Villaricca è stato inaugurato un nuovo murales all’interno dell’Istituto “Giancarlo Siani”. L’opera, intitolata “Il Volo di Domenico”, è stata realizzata sulle mura della scuola e rappresenta un omaggio al piccolo Domenico. La presentazione dell’opera si è svolta di recente, coinvolgendo studenti e insegnanti, e si inserisce in un progetto di impegno civile attraverso l’arte.

n murales per il piccolo Domenico sulle mura della scuola: a Villaricca l’arte diventa impegno civile inaugurato all’Istituto “Giancarlo Siani” il murales “Il Volo di Domenico”. Un presidio di memoria per il bimbo scomparso, mentre la comunità chiede giustizia. Non è solo vernice su cemento. È un grido silenzioso che attraversa i corridoi e si pianta nel cuore di una comunità che non vuole, e non può, dimenticare. Ieri mattina, presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Giancarlo Siani” di Villaricca, è stato svelato “Il Volo di Domenico”, il murales dedicato alla memoria di Domenico Caliendo, il piccolo di soli due anni la cui tragica scomparsa ha segnato indelebilmente il territorio.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Un murales per il piccolo Domenico Inaugurato un murale per il piccolo Domenico Caliendo Notizie correlate Un murales per il piccolo Domenico Caliendo: l'iniziativaQuesta mattina, alle 11:00, all'Istituto Comprensivo "Giancarlo Siani" di Villaricca, in via Enrico Fermi, 43, sarà inaugurato il murale "Il Volo di... Un murales per ricordare il piccolo Domenico CaliendoSentita manifestazione all’Istituto Comprensivo Giancarlo Siani a Villaricca “Giustizia, Giustizia, Giustizia!”è stato fortissimo questa mattina il... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Un murales per il piccolo Domenico Caliendo: l'iniziativa; Il volo di Domenico: a Villaricca un murale per ricordare la tragedia del bimbo morto al Monaldi; Nel Napoletano il primo murale per il piccolo Domenico: il bambino morto a 2 anni; Villaricca, murales per non dimenticare: nasce Il Volo di Domenico. Villaricca, inaugurato il murales per il piccolo Domenico: un volo di colori alla scuola SianiUna macchia di rosso, un coro potente e un muro che smette di essere solo cemento per farsi anima. Presso l’Istituto Comprensivo Giancarlo Siani di via ... cronachedellacampania.it Il volo di Domenico, inaugurato a Villaricca il murale per il piccolo Domenico CaliendoLa vicenda del piccolo Domenico Caliendo è una di queste: un dolore che ha attraversato Villaricca e non solo, trasformando quel bambino nel figlio di ... napolivillage.com Oltre a quello del piccolo Domenico Caliendo, si sono verificati altri casi in cui l'organo da trapiantare è giunto a destinazione rovinato dalle temperature troppo basse che ha raggiunto durante il trasporto. A renderlo noto è l'avvocato Francesco Petruzzi, legale - facebook.com facebook Domenico Ghirlandaio Adorazione dei Magi dettaglio del Bambino ferito x.com