Un maggio di cantieri stradali e attività sociali in terza circoscrizione

A maggio, la terza circoscrizione di Verona si concentra su interventi di miglioramento delle strade e iniziative sociali rivolte alla comunità. Durante il mese sono stati avviati lavori di riqualificazione urbana e si sono svolte attività di aggregazione pubblica. Le opere di cantieristica e le manifestazioni sono state pianificate per tutto il mese, coinvolgendo cittadini e residenti.

Il mese di maggio vede la terza circoscrizione di Verona impegnata in una serie di interventi strutturali e programmi di animazione territoriale. Il settore dei lavori pubblici registra l'avvio del cantiere in Via Negrelli, nel quartiere Stadio. Il progetto, promosso dall’assessorato di Federico.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Cantieri stradali, cosa succede dal 4 maggio a BolognaBologna, 2 maggio 2026 – Ecco i principali cantieri, del tram e non, che sono attivi al momento a Bologna e nell’asse autostradale e in tangenziale. Attività sociali al centro San Paolo. Domande fino al 23 maggioSono aperti sino al 23 maggio i termini di presentazione delle domande per partecipare alla co-progettazione di attività di natura sociale,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Un maggio di cantieri stradali e attività sociali in terza circoscrizione; Badge e settimanale di cantiere, il 4 maggio il webinar rivolto alle imprese - ANCE; Unomaggio 2026 a Palermo: ai Cantieri culturali della Zisa il concertone della Cgil; Cantieri e Segesta, i concertonidel Primo maggio. Ponte 1° Maggio 2026, triplo bollino rosso in Liguria: i cantieri che restano nonostante la treguaNiente cantieri sulle tratte autostradali lungo le Riviere da Ventimiglia a Sarzana durante il ponte festivo del 1 Maggio. La conferma arriva dall’assessore alle Infrastutture di Regione Liguria ... primocanale.it Ponte del Primo Maggio, controlli rafforzati dei carabinieri nel Sannio: strade sorvegliate e vigilanza su cantieri e attivitàCarabinieri in campo nel Sannio per garantire sicurezza e tranquillità a cittadini e turisti durante il Ponte del Primo Maggio. Il Comando provinciale di Benevento, guidato dal colonnello Marco Keten, ... ntr24.tv Buongiorno, ecco la prima pagina di oggi, martedì 5 maggio - facebook.com facebook L'attrice statunitense, nata a Indianapolis il 5 maggio del 2000, è la nuova stella di Hollywood x.com