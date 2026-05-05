Prima della partita di Supercoppa tra Arezzo e Vicenza, si è svolta una cerimonia in cui è stato premiato Andrea Guiducci come miglior delegato della serie C per la stagione appena conclusa. Guiducci, originario di Arezzo, si è distinto per il suo ruolo durante il campionato. La sfida si è giocata in un contesto di grande attenzione, con la presenza di numerosi tifosi e rappresentanti delle squadre.

Non c’è solo l’Arezzo che vince in serie C. Prima del calcio d’inizio della sfida di Supercoppa tra Arezzo e Vicenza, i riflettori si sono accesi su Andrea Guiducci, premiato come miglior delegato della serie C per la stagione conclusa. La consegna del premio è avvenuta alla presenza del presidente della Lega Pro Matteo Marani (nella foto) e della dirigente responsabile dei delegati di serie C Finizia Lo Sapio, a sottolineare il valore di un riconoscimento. Guiducci rappresenta da anni un punto di riferimento per il movimento arbitrale. Dopo la carriera sui campi, dove ha diretto in Can A e B negli anni ’90, ha proseguito il proprio impegno come osservatore nella Can Pro e all’interno del Settore Tecnico, mettendo a disposizione esperienza e capacità di valutazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un aretino ai vertici come gli amaranto. Guiducci miglior delegato della C

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