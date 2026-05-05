L'Unione Europea ha condannato gli attacchi recenti contro Emirati e Oman, chiedendo a Teheran di fermare immediatamente le sue azioni. La posizione è stata comunicata in seguito a episodi di tensione nella regione, in cui sono stati segnalati attacchi che coinvolgono i due paesi. L'UE ha espresso preoccupazione per le conseguenze di tali eventi e ha invitato le autorità iraniane a cessare qualsiasi attività destabilizzante.

L’Unione europea “condanna fermamente” gli attacchi missilistici e con droni lanciati dall’Iran contro i suoi “partner strategici” nel Golfo ed esprime solidarietà agli Emirati Arabi Uniti e all’Oman, colpiti dagli attacchi. Lo ha dichiarato il portavoce del Servizio europeo per l’azione esterna (Seae) in una nota. L’Ue ha ribadito che la sicurezza dell’Europa e del Golfo è “interconnessa” e che Bruxelles intende continuare a collaborare con i partner regionali per la de escalation e la stabilita’. “Siamo pronti a contribuire a tutti gli sforzi diplomatici per ridurre le tensioni”, ha affermato il portavoce, “e giungere a una soluzione duratura che ponga fine alle ostilità, impedisca all’Iran di acquisire un’arma nucleare e metta fine alle sue attività destabilizzanti”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - UE: “Teheran si fermi immediatamente”

Ancora raid e missili su Teheran. Iran:Vendetta per Khamenei

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