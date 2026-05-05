Tuscany Medieval Festival | Fortezza Nuova chiusa il 7 e l’11 maggio

Il Tuscany Medieval Festival ha annunciato che la Fortezza Nuova rimarrà chiusa il 7 e l’11 maggio, giorni in cui si svolgeranno eventi e rievocazioni legate alla manifestazione. La chiusura temporanea del parco si rende necessaria per permettere all’organizzazione di allestire le aree dedicate alle attività e garantire la sicurezza dei visitatori. Durante queste date, l’accesso alla fortezza non sarà consentito al pubblico.

? Cosa scoprirai Come cambierà il volto della Fortezza per il festival?. Perché il parco sarà inaccessibile proprio il 7 e l'11 maggio?. Quali strutture verranno montate nel cuore del quartiere Venezia?. Come influirà l'evento sulla normale quotidianità dei residenti?.? In Breve Evento si terrà da venerdì 8 a domenica 10 maggio nel quartiere Venezia.. Allestimento strutture su 44 mila metri quadri di parco pubblico della Fortezza.. Lavori tecnici preceduti dalla settimana dedicata ai temi del lavoro con la Cgil.. Chiusura necessaria per gestire flussi di visitatori da tutta la regione Toscana.. La Fortezza Nuova di Livorno resterà chiusa al pubblico il 7 e l’11 maggio per consentire i lavori di allestimento del Tuscany Medieval Festival.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tuscany Medieval Festival: Fortezza Nuova chiusa il 7 e l’11 maggio Notizie correlate Tuscany Medieval Festival 2026, appuntamento dall'8 al 10 maggio alla Fortezza Nuova: il programma completoDall'8 al 10 maggio torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera livornese. Chiusa a Firenze con 60mila presenze la Mostra dell’Artigianato alla Fortezza da BassoFIRENZE – Si è chiusa ieri sera (3 maggio) a Firenze la Mostra dell’Artigianato della Fortezza da Basso. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tuscany Medieval Festival 2026, appuntamento dall'8 al 10 maggio alla Fortezza Nuova: il programma completo; Livorno, la città è pronta per accogliere la quinta edizione del Tuscany Medieval Festival; Tuscany Medieval Festival, una notte epica a Livorno; TUSCANY MEDIEVAL FESTIVAL: bill e dettagli dell’evento livornese. Fortezza Nuova chiusa il 7 e l’11 maggio per i lavori di allestimento del Tuscany Medieval FestivalLivorno Press. è una testata giornalistica senza obbligo di registrazione, art 3-bis del Decreto Legge 103/2012 e successive modificazioni. Tutto il materiale è copyright di Livorno Press. I diritti d ... livornopress.it Livorno, la città è pronta per accogliere la quinta edizione del Tuscany Medieval FestivalDall’8 al 10 maggio alla Fortezza Nuova cortei, giostre a cavallo, concerti e rievocazioni per un viaggio immersivo nel Medioevo ... intoscana.it https://www.modernews.online/55251_tuscany-medieval-festival-alterium-old-bridge-diesanera/ Preparate le armature e scaldate le voci: il Tuscany Medieval Festival sta per trasformare la Fortezza Nuova nell’epicentro del Metal! Venerdì 8 Maggio, le mura st - facebook.com facebook