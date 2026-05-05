Tragedia enorme Chiara Bacchini muore in un incidente L’annuncio della famiglia
Una giovane donna di 18 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è deceduta a causa delle ferite riportate. La notizia è stata comunicata dalla famiglia, e la comunità di Riccione si trova in lutto per questa perdita improvvisa.
La comunità di Riccione è in lutto per la morte di Chiara Bacchini, deceduta a 18 anni all’ospedale Bufalini di Cesena in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 30 aprile e l’1 maggio. Incidente a Riccione: Chiara Bacchini muore a 18 anni. Secondo quanto ricostruito finora, la giovane è rimasta coinvolta in uno scontro tra lo scooter su cui viaggiava e un’automobile. L’impatto è avvenuto all’incrocio con via Monte Bianco. Dopo l’urto, le condizioni della ragazza sono apparse subito molto serie e si è reso necessario il ricovero al Bufalini di Cesena. La dinamica dello scontro e le indagini in corso.🔗 Leggi su Tvzap.it
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