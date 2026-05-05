Una giovane donna di 18 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è deceduta a causa delle ferite riportate. La notizia è stata comunicata dalla famiglia, e la comunità di Riccione si trova in lutto per questa perdita improvvisa.

La comunità di Riccione è in lutto per la morte di Chiara Bacchini, deceduta a 18 anni all’ospedale Bufalini di Cesena in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 30 aprile e l’1 maggio. Incidente a Riccione: Chiara Bacchini muore a 18 anni. Secondo quanto ricostruito finora, la giovane è rimasta coinvolta in uno scontro tra lo scooter su cui viaggiava e un’automobile. L’impatto è avvenuto all’incrocio con via Monte Bianco. Dopo l’urto, le condizioni della ragazza sono apparse subito molto serie e si è reso necessario il ricovero al Bufalini di Cesena. La dinamica dello scontro e le indagini in corso.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tragedia enorme, Chiara Bacchini muore in un incidente. L’annuncio della famiglia

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