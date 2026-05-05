Tragedia a Cessalto | incendio in cucina uccide una donna di 81 anni

Una donna di 81 anni ha perso la vita in un incendio scoppiato in una cucina di un edificio a Cessalto. Le fiamme si sono propagate rapidamente, interessando tre piani dell’edificio. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno iniziato i rilievi tra i resti della cucina per capire come il fuoco si sia diffuso così in fretta. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il fuoco a propagarsi così velocemente in tre piani?. Cosa hanno scoperto i vigili del fuoco tra i resti della cucina?. Perché l'intervento tempestivo ha evitato un disastro ancora più grande?. Come ha fatto il marito a mettersi in salvo tra il fumo?.? In Breve Venti vigili del fuoco e sette mezzi hanno operato in via Bidoggia.. Il marito Graziano Dal Cortivo ha subito un'intossicazione dopo la fuga.. Il sindaco Emanuele Crosato ha confermato il contenimento del rogo tra le case.. Il nucleo polizia giudiziaria dei vigili del fuoco indagherà sulla cucina.. L’incendio scoppiato in via Bidoggia a Cessalto alle ore 6 di questo martedì 5 maggio ha causato la morte di Elena Zamuner, una donna di 81 anni, mentre il marito Graziano Dal Cortivo è riuscito a mettersi in salvo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Cessalto: incendio in cucina uccide una donna di 81 anni Notizie correlate Incendio nella notte in una casa a a Cessalto (Teviso): morta una donna, il marito riesce a salvarsiIl rogo a Cessalto, in provincia di Treviso, all'interno di un'abitazione di via Bidoggia. Tragedia a Civitavecchia: incendio in un appartamento, trovata morta una donnaCivitavecchia, 10 marzo 2026 – Un grave incendio in appartamento ha impegnato nel pomeriggio i vigili del fuoco di Civitavecchia. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incendio in casa nella notte: donna muore carbonizzata, salvo il marito; Tragedia a Cessalto: donna muore nell’incendio - Video; Tragedia a Cessalto: donna muore in un incendio domestico; Incendio in casa, morta una donna. Incendio in casa a Cessalto: anziana muore nel suo letto. Salvo il marito VIDEOCESSALTO - Un incendio in un'abitazione si è sviluppato questa mattina, martedì 5 maggio, in via Bidoggia a Cessalto. In ... ilmattino.it Tragedia all’alba, casa in fiamme: donna muore nel letto, intossicato il maritoIncendio in un’abitazione a Cessalto: donna morta nel letto, marito salvo ma intossicato. Indagano i Carabinieri. nordest24.it A 77 anni dalla tragedia di Superga la Juventus ricorda il Grande Torino "4 maggio 1949, una data per sempre nella memoria" Oltre qualsiasi rivalità - facebook.com facebook Grande Torino, Zapata legge i nomi a 77 anni dalla tragedia di Superga. VIDEO #SkySport #SkySerieA x.com