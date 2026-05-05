Torino Juventus Under 15 2-2 LIVE | occasione per i granata Allara salva tutto

Nel match degli ottavi di finale del campionato Under 15, Torino e Juventus si sono affrontate in una partita terminata sul punteggio di 2-2. Durante l'incontro, il portiere granata ha parato un calcio di rigore e ha evitato il peggio in diverse occasioni, contribuendo al pareggio finale. La sfida si è giocata tra le due squadre con molte azioni offensive e difensive che hanno coinvolto i giovani talenti delle due società.

Ederson Juve, la Vecchia Signora non perde le speranze: possibile asta internazionale per il brasiliano? Le ultimissime Alisson Juve d’accordo su tutto ma. Ecco cosa manca ad oggi per l’accelerazione definitiva con il Liverpool Brambilla: «L’obiettivo era passare il turno ma potevamo soffrire molto meno. Pianese? La priorità assoluta è recuperare energie» Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile. Non siamo state perfette, ma avviciniamo l’obiettivo Champions» Canzi: «Tre punti pesanti, abbiamo tenuto i nervi saldi. Sono contento della rosa» Juventus Under 17, termina senza vittorie l’avventura nella Puskas Suzuki Kupa: bianconeri sconfitti nell’ultima partita Juve Primavera, Padoin dopo il pareggio contro il Frosinone: «Altra vittoria sfumata all’ultimo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Juventus Under 15 2-2 LIVE: occasione per i granata, Allara salva tutto Notizie correlate Torino Juventus Under 15 2-1 LIVE: Allara beffa Brigante, bianconeri avanti a fine primo tempo!di Fabio ZaccariaTorino Juventus Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di... Leggi anche: Pagelle Torino Juventus Under 15: star boy Laruccia, Esposito decisivo, Allara sontuoso Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Gallery | Under 16 | Juventus-Torino; Tabellino partita Torino U20 vs Juventus U20; Under 16 Serie A e B, Juventus padrona del derby: 2-0 al Torino nell’andata degli ottavi; Torino, la giornata: derby della Mole nei playoff Under-15. Il derby della Mole LIVE! Under 15, Torino-Juventus 1-2Seguite qui con noi su Toro News la diretta testuale del derby della Mole Under 15: al Robaldo si gioca Torino-Juventus! toronews.net Il derby di Torino dice Juve: l’ex Tor Tre Teste Pamé ne fa treNegli ottavi di finale di Under 16 Serie A e B, a prendersi la scena ci pensa la Juventus, grande favorita e campione in carica in questa categoria, dopo il successo dello scorso anno dei 2009. Il der ... gazzettaregionale.it La #JUVENTUS #UNDER15 è ospite del #Torino Segui qui il live del match x.com Le pagelle ai protagonisti di #JUVENTUS #UNDER16 #Torino: festa bianconera nel derby della Mole Bianconeri dominanti, volano ai quarti dove incroceranno una fra Empoli e Cesena I GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook