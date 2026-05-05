Eric Braeden, attore noto per il suo ruolo in Febbre d’amore, ha rivelato di non aver avuto interesse a interpretare un ruolo nel film Titanic del 1997. In un’intervista, ha spiegato di non sentirsi coinvolto dalla produzione di James Cameron e di aver evitato di parteciparvi. Braeden ha condiviso alcuni dettagli sul suo percorso di selezione per il film e sul suo atteggiamento nei confronti del progetto.

Il volto storico di Febbre d'amore racconta il dietro le quinte del suo casting per il kolossal del 1997. Tra casting director arroganti e script poco convincenti, Braeden ammette oggi di aver rischiato un errore colossale. Il veterano delle soap Eric Braeden rivela di aver quasi rifiutato il ruolo in Titanic a causa di un provino disastroso e della scarsa stima iniziale per il regista. Solo l'insistenza del figlio e l'inaspettata ammirazione di Cameron per un vecchio film dell'attore hanno salvato la collaborazione. Un provino che ha affondato il Titanic Il confine tra un trionfo planetario e un oblio autoindotto è spesso sottile come un foglio di carta, e Eric Braeden sembra averlo calpestato con una certa spavalderia.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Titanic, Eric Braeden non voleva recitare nel film: "Non me ne fregava un ca.. di James Cameron"

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