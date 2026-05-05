Tis i sindacati | C' è l' impegno della Regione a sostenere il reddito degli esclusi

Nella giornata di ieri si è svolto un incontro tra i rappresentanti dei sindacati e la Regione Calabria per discutere della situazione dei Tirocinanti di inclusione sociale. Durante l'incontro si è parlato dell'impegno della Regione a sostenere il reddito di chi si trova in condizione di esclusione. I sindacati hanno comunicato che ci sarà un impegno concreto da parte dell'ente regionale su questa questione.

La triplice sindacale e Regione Calabria si sono incontrati, nel pomeriggio di ieri, per fare il punto sulla vicenda dei Tirocinanti di inclusione sociale. La riunione ha visto al tavolo il presidente della giunta regionale, Roberto Occhiuto, l’assessore alle Politiche del Lavoro, Giovanni.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Impegno della Regione: "Pronti a sostenere comunque il dossier"Dopo la mancata nomina a Capitale italiana della Cultura 2028, i progetti contenuti nel dossier forlviese ‘I sentieri della bellezza’ restano al... Tra stabilizzazioni e ritardi, i sindacati rilanciano la vertenza Tis: "Ancora troppe criticità aperte"NIdiL, Cgil, Felsa Cisl e UilTemp chiedono alla Regione Calabria di accelerare i percorsi formativi e definire soluzioni per i lavoratori esclusi... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tis, i sindacati sperano: C’è l’impegno della Regione a sostenere il reddito degli esclusi; Tis esclusi, i sindacati: La Regione sosterrà il reddito in attesa del piano · CosenzaChannel.it; Mario Tozzi all’Unical per Terre in movimento: focus su rischio sismico e vulcanico; Partita l’Aft di Taurianova, medici di base e infermieri disponibili fino alle 20.00. Vicenda Tis, i sindacati: «C'è l'impegno della Regione a sostenere il reddito degli esclusi»Vertice tra Regione e sindacati a Catanzaro sui Tis, 1768 assunzioni già avviate, mentre per circa 900 esclusi si lavora a un piano di stabilizzazione e a misure urgenti di sostegno economico ... ecodellojonio.it Tis, i sindacati sperano: «C’è l’impegno della Regione a sostenere il reddito degli esclusi»CATANZARO Cgil, Cisl e Uil e Regione Calabria si sono incontrati, nel pomeriggio odierno, per fare il punto sulla vicenda dei Tirocinanti di Inclusione Sociale. La riunione ha visto al tavolo il presi ... corrieredellacalabria.it Cgil, Cisl e Uil: “Sui Tis impegno della Regione a sostenere il reddito degli esclusi” https://www.ecodellalocride.it/news/cgil-cisl-e-uil-sui-tis-impegno-della-regione-a-sostenere-il-reddito-degli-esclusi/ - facebook.com facebook Dp World ha ceduto a Tis Group il 51% del terminal #container di #Pivdennyi e l’attività dei rimorchiatori P&O Maritime Ukraine. #trasporto #merce #mare x.com