Testimoni di Speranza | giovani lingue e comunità | la presentazione del Rapporto Immigrazione 2025 a Salerno

Il prossimo 7 maggio 2026 si terrà a Salerno, presso la Caritas Diocesana di via Bastioni 4, un evento intitolato “Testimoni di Speranza: giovani, lingue e comunità”. L’incontro mira a promuovere il confronto tra diverse esperienze e storie di integrazione, coinvolgendo giovani, rappresentanti di comunità e operatori sociali. La giornata si svolgerà con l’obiettivo di favorire il dialogo e la condivisione di pratiche che rafforzano i legami tra culture diverse.

E’ in programma giovedì 7 maggio 2026, presso la Caritas Diocesana di via Bastioni 4, a Salerno, “Testimoni di Speranza: giovani, lingue e comunità”, incontro all’insegna del dialogo e della condivisione, per dar voce a storie ed esperienze che costruiscono ponti tra culture.I commenti“Ritornando.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate A Nardò la presentazione del Rapporto 2025 sulle povertàIl rapporto nasce dall’esperienza della Mensa della Comunità, sevizio attivo dal 2012 e gestito dall’associazione “Farsi Solidali Odv” della... Ambulatori Virtuali di Comunità: la presentazione all'Asl di SalernoE' in programma lunedì 2 marzo, alle ore 11, presso l’Aula Blu della sede centrale Asl Salerno di Via Nizza, la presentazione dell’iniziativa... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Papa: I giovani spesso nascondono l’inquietudine di chi sente troppo; L'arcivescova di Canterbury e Papa Leone XIV: Superare le divergenze per essere testimoni di pace; Mai dalla parte della violenza: l’Arcivescovo Mons. Corrado Lorefice ricorda i tre ragazzi uccisi lo scorso anno a Monreale; Papa Leone XIV in Angola. San Nunzio Sulprizio (5 maggio): giovane operaio e testimone pasquale di speranzaIl 5 maggio la Chiesa ricorda San Nunzio Sulprizio, giovane operaio: fede, lavoro e sofferenza offerta, segno di speranza pasquale. ilgiorno.it Giubileo 2025: mons. Sanguineti (Pavia), non viene meno la speranza che in Cristo è donata alla nostra vita, né la passione di essere testimoni di speranzaIl Giubileo giunge a conclusione, ma evidentemente non viene meno la speranza che in Cristo è donata alla nostra vita e non viene meno la passione di essere testimoni di speranza, facendoci alleati ... agensir.it TESTIMONI DI SPERANZA! Giovedi 14 maggio, alle ore 21.00, presso il Teatro Civico di Gavi "Lavagnino", il terzo e ultimo incontro del ciclo di Catechesi sulla pace. Qui porteranno la loro testimonianza Mons. David Koudougou, Vescovo di Tenkodogo, assie - facebook.com facebook