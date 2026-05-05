Testimoni di Speranza | giovani lingue e comunità | la presentazione del Rapporto Immigrazione 2025 a Salerno

Da salernotoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 7 maggio 2026 si terrà a Salerno, presso la Caritas Diocesana di via Bastioni 4, un evento intitolato “Testimoni di Speranza: giovani, lingue e comunità”. L’incontro mira a promuovere il confronto tra diverse esperienze e storie di integrazione, coinvolgendo giovani, rappresentanti di comunità e operatori sociali. La giornata si svolgerà con l’obiettivo di favorire il dialogo e la condivisione di pratiche che rafforzano i legami tra culture diverse.

E’ in programma giovedì 7 maggio 2026, presso la Caritas Diocesana di via Bastioni 4, a Salerno, “Testimoni di Speranza: giovani, lingue e comunità”, incontro all’insegna del dialogo e della condivisione, per dar voce a storie ed esperienze che costruiscono ponti tra culture.I commenti“Ritornando.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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