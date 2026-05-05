A fine 2025, il numero di dispositivi Telepass ha superato i 10 milioni, segnando un risultato positivo per l’azienda. I dati relativi all’anno indicano una crescita stabile, in linea con quanto previsto dal piano industriale. La società ha confermato la volontà di continuare ad espandere la propria presenza sul mercato nei prossimi mesi.

Telepass chiude il 2025 con risultati solidi e prospettive di ulteriore espansione, confermando la traiettoria di crescita delineata dal piano industriale. Il dato simbolo è il superamento dei 10 milioni di dispositivi di telepedaggio attivi (Obu, On board unit), per una rete complessiva servita di oltre 200 mila km in 19 Paesi, compresa la recente aggiunta dell’Olanda. Introdotti in Italia negli Anni 90, i dispositivi elettronici installati a bordo dei veicoli, che consentono il pagamento automatico del pedaggio senza fermarsi al casello, hanno progressivamente trasformato l’esperienza di viaggio, diventando uno standard di riferimento per milioni di automobilisti e operatori.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Telepass supera i 10 milioni di dispositivi

Notizie correlate

Telepass supera i 10 milioni di OBU e consolida la crescita: ampio spazio di sviluppo nella digitalizzazione del mercato e nei nuovi servizi assicurativiTelepass chiude il 2025 con risultati in crescita, confermando la solidità del piano industriale e la capacità di generare valore crescendo in modo...

Telepass vola: utile triplicato e nuovi servizi per 10 milioni di utentiI risultati finanziari di Telepass per l’anno appena concluso delineano un quadro di forte espansione operativa e redditività, con i ricavi che hanno...

Aggiornamenti e dibattiti

Telepass supera i 10 milioni di dispositiviTelepass chiude il 2025 con risultati solidi e prospettive di ulteriore crescita. Superati i 10 milioni di dispositivi di telepedaggio attivi. lettera43.it

Telepass supera i 10 milioni di OBU e consolida la crescita: ampio spazio di sviluppo nella digitalizzazione del mercato e nei nuovi servizi assicurativiTelepass chiude il 2025 con risultati in crescita, confermando la solidità del piano industriale e la capacità di generare valore ... iltempo.it