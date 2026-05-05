Taglio del verde a bordo strada | interventi nei rioni

Da oggi, martedì 5 maggio, sono ripresi gli interventi di diserbo meccanico lungo i bordi delle strade e dei marciapiedi in tutti i quartieri della città. Le operazioni riguarderanno le aree urbane coinvolgendo le diverse zone della città, con l’obiettivo di intervenire sul verde che si sviluppa lungo le strade. L’attività è programmata in diverse fasi e interesserà le principali arterie cittadine.

A partire da oggi, martedì 5 maggio, ripartono gli interventi di diserbo meccanico dei bordi stradali e dei marciapiedi, che riguarderanno tutti i rioni della città.Come reso noto dagli uffici comunali, il programma prevede interventi nel rione di Chiuso martedì 5 maggio, a Maggianico martedì 5 e.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Sansepolcro: interventi per deramificazione e taglio piante nei pressi delle linee elettricheArezzo, 19 febbraio 2026 – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, informa che oggi, giovedì 19... Referendum, l’analisi del voto a Firenze: no bulgaro nei rioni. Da Statuto a via Palazzuolo, giravolte nelle sezioni dei FratelliFirenze, 25 marzo 2026 – Il dna del voto in riva d’Arno è rimasto quello: bulgaro o poco ci manca. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Taglio del verde a bordo strada, a partire da domani nei rioni; TROFARELLO – Via al taglio del verde sul territorio; Taglio del verde a bordo strada: interventi nei rioni; Gestione del verde, la Lipu denuncia tagli indiscriminati in tutta Italia. Taglio delle accise per benzina e diesel fino al 22 maggio, ma in due tempi: le settimane scoperte e lo stratagemma del governoIl decreto approvato in Consiglio dei ministri sposta la scadenza al 10 di questo mese, mentre per coprire gli altri giorni di cui ha parlato Giorgia Meloni servirà un altro provvedimento: attesi 200 ... today.it La sgradita sorpresa di maggio ai distributori: taglio delle accise solo per il diesel, la verde schizza verso i 2 euroUna sgradita sorpresa per migliaia di automobilisti comaschi. E per chi - da domani - rientra dal lungo ponte del primo maggio. I prezzi della benzina ... ciaocomo.it Taglio del nastro domani pomeriggio a San Michele per i lavori alla biblioteca. Spazi moderni e nuovi servizi per promuovere la lettura. - facebook.com facebook Taglio del nastro al Padiglione Italia di #SusHiTechTokyo! Presenti la Gov. di #Tokyo @ecoyuri, il Sindaco di #Torino @lorusso_stefano e l’Ass. di #Bologna @annalisaboni2. Innovazione al servizio delle #CittàSostenibili con 1000 startup da oltre 100 x.com