stipendi bassi e carichi di lavoro le sfide degli infermieri ruolo da valorizzare

In occasione della giornata internazionale dedicata agli infermieri, si evidenzia come in una provincia italiana siano circa settemila le persone che svolgono questa professione. Tra le principali criticità segnalate ci sono stipendi considerati bassi e un carico di lavoro elevato. Il presidente dell’Ordine degli infermieri ha dichiarato che molti professionisti decidono di lasciare il proprio incarico. La situazione attira l’attenzione sulla necessità di valorizzare questa figura professionale.

LA GIORNATA INTERNAZIONALE. In Bergamasca sono settemila. Il presidente dell’Ordine Solitro: «Molti lasciano il posto». Quest’anno l’introduzione delle magistrali specialistiche. La loro storia ha radici profonde. Dall’antica Grecia a oggi, la professione dell’infermiere s’è evoluta costantemente, mantenendo però immutati i valori: la vicinanza alla persona, la centralità della cura. È a Florence Nightingale, britannica nata – nomen omen – a Firenze che si deve il salto nell’epoca moderna, con la fondazione della prima scuola infermieristica al mondo, a metà dell’Ottocento nel Regno Unito, e bisogna tornare indietro di 101 anni per...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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