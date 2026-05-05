Il tecnico ha confermato di avere un contratto in essere, ma ha aggiunto che parlerà con il club riguardo alla situazione. Un giocatore ha commentato l’andamento della stagione, definendola un’altra grande annata. La squadra ha dato il massimo nel secondo tempo di un’ultima partita, ma il risultato finale non è stato sufficiente. La prestazione complessiva è stata comunque apprezzata, anche se il risultato non ha premiato gli sforzi.

"Ci abbiamo provato, facendo un’ottima gara soprattutto nel secondo tempo, dispiace che non sia bastato. Pur andando subito in svantaggio non ci siamo sbilanciati ma siamo cresciuti strada facendo". Trapela tanto orgoglio dalle parole di Stellone dopo il 2 a 2 contro la Juventus N.G. Il pari non è bastato per approdare al secondo turno dei playoff ma la prestazione è stata all’altezza: "Già nel finale di primo tempo abbiamo creato diversi presupposti per pareggiarla. Devo complimentarmi con i ragazzi perché siamo riusciti a tenere botta anche dopo il loro 2 a 0. Sul 2 a 2 ci ho creduto. Le occasioni per vincerla le abbiamo avute. Sarebbe stato fantastico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stellone: "Ho il contratto, ma parlerò col club". Tonucci: "È stata un’altra grande annata"

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