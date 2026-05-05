Il tennista Stefano Tsitsipas si trova a Roma per allenarsi intensamente, preferendo un approccio pratico e senza troppi fronzoli. Con capelli biondi mossi e una fronte ampia, si mostra concentrato nel suo impegno quotidiano sul campo. La presenza del giocatore nella capitale italiana fa parte del suo programma di preparazione, che include sessioni di allenamento e lavoro fisico.

Stefanos Tsitsipas ha l’immagine di una divinità greca, con i capelli mossi biondi e la fronte ampia sottolineata dal segno della fascetta sull’abbronzatura. Giochicchia con una racchetta vintage simile a quelle usate negli anni settanta da Ilie Nastase mentre aspetta di partecipare all’evento inaugurale degli internazionali BNL d’Italia al Brand Center adidas in Via del Corso. Una serata nella quale i fans hanno potuto incontrare dal vivo i Global Ambassador delle Three Stripes prima che il Master 1000 del Foro Italico entri davvero nel vivo. Un torneo che è sempre più importante nel calendario tennistico, diventando uno dei più attesi oltre i quattro Slam, grazie anche a una cornice unica.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Stefano Tsitsipas è a Roma per «sporcarsi le scarpe» e lavorare sodo

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