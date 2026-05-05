Stefano De Martino e l’auto vandalizzata si scopre cosa gli hanno inciso sulla carrozzeria

Stefano De Martino si è ritrovato recentemente coinvolto in un episodio di danneggiamento della sua vettura. La sua auto è stata vandalizzata, e sono stati trovati dei graffiti incisi sulla carrozzeria. La notizia è stata resa nota attraverso alcune immagini che mostrano chiaramente i segni e le scritte lasciate sulla macchina. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui responsabili di questo gesto.

Stefano De Martino torna al centro dell’attenzione, ma questa volta per un episodio tutt’altro che piacevole. Negli ultimi giorni il volto di Rai Uno si è trovato a fare i conti con un gesto inatteso, avvenuto nel pieno centro di Milano. Un fatto che ha fatto discutere e che ha acceso la curiosità del pubblico, anche per i dettagli emersi successivamente. La scorsa settimana, infatti, il conduttore ha trovato delle scritte sulla sua auto, segni incisi sulla portiera che inizialmente sembravano un insieme di simboli strani, quasi incomprensibili. Non si è trattato però di un gesto affettuoso come accaduto qualche settimana prima, quando alcuni fan avevano lasciato un biglietto sul parabrezza.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Notizie correlate

Vandalizzata l’auto di Stefano De Martino, un messaggio incomprensibile inciso sulla portieraDisavventura per Stefano De Martino che ha trovato la portiera della sua Smart vandalizzata al ritorno da un parcheggio.

Stefano De Martino, auto vandalizzata a Milano: non simboli ma un insulto inciso sulla portieraCosa c’è dietro i segni sull’auto di Stefano De Martino Nei giorni scorsi Stefano De Martino è stato protagonista di un episodio di vandalismo nel...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Stefano De Martino, svolta nelle indagini sul video intimo rubato e diffuso online: c’è un indagato; Stefano De Martino e i video intimi rubati, indagato il tecnico della sicurezza di casa Tronelli: l'accusa; I video intimi rubati a Stefano De Martino: indagato il tecnico di casa Tronelli - 27/04/2026; Video intimi hackerati a Stefano De Martino e Caroline Tronelli, indagato addetto alla sorveglianza.

L’auto sfregiata di Stefano De Martino: svelato l’insulto (e la sua reazione)Stefano De Martino trova l’auto sfregiata con un insulto esplicito: ecco cosa c’era scritto davvero e la sua reazione tra ironia e sorpresa. rds.it

Stefano De Martino, spunta una scritta orrenda sulla sua macchina: insulto volgare, ecco cosa c’è scrittoStefano De Martino ha ricevuto una gran brutta sorpresa: la sua macchina è stata vandalizzata con una scritta squallida e volgare. donnapop.it

L'importante è lasciare un segno. Poi se è un graffio o una pennellata, si vedrà. ” Stefano De Martino ha scelto l’ironia anche davanti a un episodio poco piacevole: la sua auto, parcheggiata a Milano durante un appuntamento, è stata oggetto di atti vandalici. - facebook.com facebook