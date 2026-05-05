Star Wars Day stelle che esplodono reading immersivi | che maggio al Planetario

A maggio il Planetario di Lecco propone un programma ricco di eventi legati all’astronomia e alla cultura pop. Tra le attività in calendario ci sono serate dedicate alle esplosioni stellari, approfondimenti sul ritorno dell’uomo sulla Luna e spettacoli sulla misteriosa magia del Sole Nero. Inoltre, si svolgerà lo Star Wars Day, una giornata dedicata all’universo della saga. Il mese si presenta come un mese di incontri e suggestioni spaziali.

Il mese di maggio si annuncia ricco di eventi e attività di sicuro interesse al Planetario di Lecco. Tra serate dedicate alle stelle che esplodono, al ritorno dell'uomo sulla Luna, alla magia del Sole Nero e al ritorno dello Star Wars Day, maggio diventa un viaggio che unisce scienza.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Star Wars Day 4 maggio: tre cose da vedere su Disney+ prima che Mando torni al cinemaIl 4 maggio è lo Star Wars Day: tre titoli imperdibili su Disney+ per celebrarlo, mentre si avvicina l'uscita cinematografica di The Mandalorian and... Star Wars Day: come celebrarlo il prossimo 4 MaggioNuovi prodotti ispirati alle storie e ai personaggi della saga per celebrare lo Star Wars Day Ci siamo! I fan di tutto il mondo si preparano per il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Oggi è lo ‘Star Wars Day’, in tutto il mondo si celebra una delle più grandi saghe della storia del cinema; Star Wars Day: ecco tutte le location più belle della saga; LEGO sta regalando set Star Wars fino al 6 maggio e ci sono anche sconti fino a 100€ sui set più belli; Per lo Star Wars Day, le campionesse di apnea Alessia Zecchini e Helena Bourdillon si sfidano sott’acqua a y-40 The Deep Joy. LEGO® Star Wars™ Day 2026: regali, sconti e nuovi set per il 4 maggioFino al 6 maggio LEGO celebra lo Star Wars Day con regali fino a 278 pezzi, sconti Insiders fino a 100€ e nuovi set appena annunciati. Ecco tutto. smartworld.it 4 Maggio: Oggi si festeggia lo Star Wars DayScopri le origini dello Star Wars Day: dal celebre gioco di parole May the Fourth alla prima citazione del 1979. Tutto sulla festa della saga ... diregiovani.it Star Wars Day Doveva partire ieri sera...ma avevo internet fuori uso...lo posto oggi con piccolo ritardo... - facebook.com facebook