Star Wars Day stelle che esplodono reading immersivi | che maggio al Planetario

Da leccotoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A maggio il Planetario di Lecco propone un programma ricco di eventi legati all’astronomia e alla cultura pop. Tra le attività in calendario ci sono serate dedicate alle esplosioni stellari, approfondimenti sul ritorno dell’uomo sulla Luna e spettacoli sulla misteriosa magia del Sole Nero. Inoltre, si svolgerà lo Star Wars Day, una giornata dedicata all’universo della saga. Il mese si presenta come un mese di incontri e suggestioni spaziali.

Il mese di maggio si annuncia ricco di eventi e attività di sicuro interesse al Planetario di Lecco. Tra serate dedicate alle stelle che esplodono, al ritorno dell'uomo sulla Luna, alla magia del Sole Nero e al ritorno dello Star Wars Day, maggio diventa un viaggio che unisce scienza.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Notizie correlate

Star Wars Day 4 maggio: tre cose da vedere su Disney+ prima che Mando torni al cinemaIl 4 maggio è lo Star Wars Day: tre titoli imperdibili su Disney+ per celebrarlo, mentre si avvicina l'uscita cinematografica di The Mandalorian and...

Star Wars Day: come celebrarlo il prossimo 4 MaggioNuovi prodotti ispirati alle storie e ai personaggi della saga per celebrare lo Star Wars Day Ci siamo! I fan di tutto il mondo si preparano per il...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Oggi è lo ‘Star Wars Day’, in tutto il mondo si celebra una delle più grandi saghe della storia del cinema; Star Wars Day: ecco tutte le location più belle della saga; LEGO sta regalando set Star Wars fino al 6 maggio e ci sono anche sconti fino a 100€ sui set più belli; Per lo Star Wars Day, le campionesse di apnea Alessia Zecchini e Helena Bourdillon si sfidano sott’acqua a y-40 The Deep Joy.

star wars day star wars day stelleLEGO® Star Wars™ Day 2026: regali, sconti e nuovi set per il 4 maggioFino al 6 maggio LEGO celebra lo Star Wars Day con regali fino a 278 pezzi, sconti Insiders fino a 100€ e nuovi set appena annunciati. Ecco tutto. smartworld.it

star wars day star wars day stelle4 Maggio: Oggi si festeggia lo Star Wars DayScopri le origini dello Star Wars Day: dal celebre gioco di parole May the Fourth alla prima citazione del 1979. Tutto sulla festa della saga ... diregiovani.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.