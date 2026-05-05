Online sta circolando un semplice esercizio di matematica che utilizza solo il numero 10 e operazioni di base. Si tratta di un test di logica e calcolo, formato da un’espressione matematica elementare. La formula è composta esclusivamente dal numero 10 e da operazioni aritmetiche semplici, senza aggiunte di altri numeri o simboli complessi. Questa attività viene condivisa come una sfida tra utenti interessati a esercizi mentali di livello basilare.

Un’espressione di matematica di base, composta esclusivamente dal numero 10 e da operazioni elementari, sta circolando online come test di logica e calcolo. L’obiettivo è risolverla applicando correttamente le priorità tra le operazioni, seguendo le regole standard dell’aritmetica. L’esercizio richiama le quattro operazioni fondamentali — addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione — utilizzate per ottenere rispettivamente somma, differenza, prodotto e quoziente. In questo caso non sono presenti divisioni, ma la difficoltà resta legata alla corretta sequenza dei passaggi. Il rompicapo proposto è: 10? 10 × 10 + 10 Una combinazione semplice solo in apparenza, che può portare facilmente a errori se non si applicano con precisione le regole dell’aritmetica.🔗 Leggi su Tvzap.it

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Matematica solo per geni Test IQ

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