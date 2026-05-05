L’autore di Jasper Jones ha confessato di aver commesso reati, ammettendo la propria responsabilità. Sono stati resi noti i dettagli sui contatti online tra lui e alcuni complici, che sono stati scoperti durante le indagini. Inoltre, alcuni titoli sono stati rimossi dalle liste di lettura nelle scuole, anche se non sono stati specificati i titoli coinvolti. La vicenda ha suscitato attenzione nel mondo letterario e scolastico.

? Cosa scoprirai Come sono stati scoperti i contatti online tra l'autore e i complici?. Quali titoli sono stati rimossi dalle liste di lettura scolastiche?. Perché l'accusa ha deciso di non procedere con le imputazioni sulla produzione?. Quando si terrà la nuova udienza per la sentenza finale?.? In Breve Editori Allen & Unwin e Fremantle Press hanno interrotto ogni attività promozionale.. Opere come Rhubarb e Honeybee sono state rimosse dalle liste scolastiche nazionali.. Nuova udienza presso la corte distrettuale fissata per il 3 luglio.. Indagini iniziate a gennaio con perquisizione della residenza di Fremantle.. Il noto autore australiano Silvey si è confessato martedì 05 maggio presso il tribunale di Fremantle per i reati di possesso e distribuzione di materiale pedopornografico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Silvey si confessa: l’autore di Jasper Jones ha ammesso i reati

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