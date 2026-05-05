Sicurezza ad Aversa da opposizioni richiesta bipartisan per l’impiego dell’Esercito

Ad Aversa, il tema della sicurezza domina le conversazioni quotidiane e le discussioni pubbliche. Da alcuni giorni, le opposizioni hanno presentato una richiesta bipartisan per l'impiego dell'Esercito sul territorio, in risposta alle preoccupazioni crescenti tra i cittadini. La proposta mira a rafforzare i controlli e garantire un ambiente più sicuro, suscitando reazioni da parte delle autorità locali e delle forze di polizia. La questione continua a essere al centro del dibattito pubblico.

Ad Aversa quello della sicurezza è ormai il tema più sentito: da giorni, in città, non si parla d’altro. Dopo i furti ai danni di auto e attività commerciali, i tentati raid, la colluttazione sulla Variante e la recente rissa in piazza Vittorio Emanuele III, dall’opposizione si alza la richiesta di misure straordinarie. Prima dal centrosinistra, ora anche dal centrodestra. In un post sui social, Carratù parla di “situazione fuori controllo” e invita l’amministrazione Matacena ad ammettere eventuali difficoltà nel garantire la sicurezza con gli strumenti ordinari, chiedendo, se necessario, anche l’impiego dell’Esercito nelle aree più sensibili.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Sicurezza ad Aversa, da opposizioni richiesta bipartisan per l’impiego dell’Esercito Sicurezza ad Aversa, da opposizioni richiesta bipartisan per l’impiego dell’Esercito Notizie correlate Furti ad Aversa, De Michele: “Servono telecamere, sindaco richieda Esercito in città”"È necessario recuperare il finanziamento del progetto 'Aversa Sicura', pari a 250mila euro, per acquistare nuove telecamere e chiedere l’intervento... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Rissa tra i passanti ad Aversa, sos sicurezza; Ladri in azione, svaligiata la pelletteria 'Vendome'; Campionato della Pizza 2026: Carlo Sammarco ad Aversa; AVERSA - Molesta i clienti dei negozi, espulso e portato al CPR. Rissa tra i passanti ad Aversa, sos sicurezzaMattinata di paura ad Aversa, dove ancora una volta la centralissima piazza Vittorio Emanuele si è trasformata in teatro di violenza. Intorno alle 12.30, in pieno giorno e in una ... ilmattino.it Allarme sicurezza ad Aversa, De Michele attacca: È anche responsabilità di MatacenaSi riaccende il confronto politico sul tema della sicurezza ad Aversa. Nel corso della trasmissione Campania Oggi, in onda su Teleclubitalia, il consigliere di opposizione Mario De Michele ha rivolto ... teleclubitalia.it È stato messo in sicurezza l’attraversamento pedonale tra via Ferdinando di Savoia e via Maria Adelaide, nel Municipio Roma I Centro, vicino a piazza del Popolo. I lavori sono iniziati il 23 febbraio e sono terminati in poco più di due mesi. Il cantiere rientr - facebook.com facebook “Il teatro salva la vita”: a Rieti la sicurezza sul lavoro sale sul palcoscenico x.com