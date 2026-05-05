Si finge carabiniere truffa il parroco e si fa consegnare i soldi | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver truffato un sacerdote fingendosi un carabiniere e facendosi consegnare denaro. La persona ha ideato una strategia per approfittare della fiducia del parroco, usando un’identità falsa. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri, che hanno ricostruito i dettagli della truffa. La vicenda si è svolta in una zona della regione, con il soggetto che ha tentato di sfruttare la buona fede del sacerdote.

La storia era costruita ad arte per fare leva sulla buona fede e sullo spirito di carità di un sacerdote. Un complice, spacciandosi al telefono per un ufficiale dei carabinieri, aveva contattato il parroco di Palazzolo sull'Oglio con una proposta apparentemente caritatevole: avrebbe dovuto.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Finto carabiniere tenta di truffare un'anziana, ma lei recita la parte e lo fa arrestare

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