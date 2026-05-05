Un uomo di 35 anni è deceduto dopo essere stato travolto mentre si fermava per aiutare un automobilista in panne sul Grande Raccordo Anulare. L’incidente si è verificato durante un’operazione di soccorso, quando il giovane è stato colpito da un veicolo in transito. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. La polizia sta raccogliendo elementi per ricostruire l’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un gesto di gentilezza ed umanità si è trasformato in un attimo in una tragedia. Era l’alba sul Grande raccordo anulare di Roma, all’altezza dell’uscita Tuscolana, quando un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre si trovava sulla carreggiata per prestare aiuto. La vittima si chiamava Antony Josue, faceva il vigilante privato. Il primo incidente sulla carreggiata interna. Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe iniziato con un incidente autonomo che ha coinvolto un primo veicolo lungo la carreggiata interna del Gra. Subito dopo, due automobilisti di passaggio si sarebbero fermati, accostando le rispettive vetture per prestare soccorso alla persona in difficoltà.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Si ferma per soccorrere un automobilista sul Gra e viene travolto: morto un 35enne

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