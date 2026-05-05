Serie C Renate è già pronto | 5 reti in amichevole

Oggi il Renate ha iniziato ufficialmente la preparazione per i playoff di Serie C, dopo aver concluso una settimana di allenamenti ridotta. Nella partita amichevole disputata, la squadra ha segnato cinque reti, dimostrando un buon stato di forma in vista delle prossime sfide. La formazione ha lavorato su diverse situazioni di gioco, con particolare attenzione alle strategie offensive e difensive. La stagione si avvicina alle fasi decisive, e il team si prepara a affrontarle al meglio.

Scatta ufficialmente oggi l’ operazione playoff del Renate che dopo la settimana “corta“ (ritrovo mercoledì dopo la vittoria con la Pro Patria) e il riposo di ieri, si ritroverà per dare vita all’avvicinamento che porterà fino a domenica quando è prevista la gara di andata (in trasferta) dei playoff del primo turno nazionale. Contro chi ancora non si sa, ma una prima scrematura delle possibili avversarie c’è stata già domenica con la disputa del primo turno playoff. In quello del Renate salutano il Trento battuto dalla Giana (che domani se la vedrà col Lecco), l’Arzignano che pareggia col Cittadella e l’Alcione che fa 0-0 a Lumezzane (Cittadella-Lumezzane è l’altra sfida).🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Serie C. Renate è già pronto: 5 reti in amichevole Notizie correlate Leggi anche: Bastoni, clamoroso: è pronto a lasciare la Serie A. Avrebbe già detto sì a quel club Il Renate si mangia le mani. Ko con un Vicenza già sazioIl Brescia pareggia in casa il derby contro l’Ospitaletto, il Trento fa forse peggio contro la Triestina (2-2), perdono Cittadella e sotto l’Alcione,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Calcio Serie C, il Renate vince e conquista il terzo posto che vale i playoff nazionali; Under 17 Serie C: la Pro Patria supera 4-0 il Renate e prova l'assalto al quarto posto; Serie C. Renate è già pronto: 5 reti in amichevole; Serie C, gir. A - Renate da urlo: rimonta sulla Pro Patria e terzo posto finale. Serie C. Renate è già pronto: 5 reti in amichevoleScatta ufficialmente oggi l’operazione playoff del Renate che dopo la settimana corta (ritrovo mercoledì dopo la vittoria con la ... sport.quotidiano.net Renate, Foschi pronto ai playoff: Un avversario vale l'altro. Daremo battaglia contro tuttiIl Renate si prepara ad entrare nella griglia playoff. Il tecnico Luciano Foschi, come riporta Il Giorno ha così parlato: Siamo curiosi di. tuttomercatoweb.com Telesveva. . SERIE D | Nardò, ascolta Risolo: “Vogliamo la finale playoff. D’Anna fuori categoria” #nardò #sport Su Youtube: https://youtu.be/-kGur0Am76Y - facebook.com facebook RT @MatteoDG93: CALCOLI DOPO 35 GIORNATE SERIE A Quota Champions aritmetica: per Napoli, Milan e Juventus servono 73 punti. La Roma può a… x.com