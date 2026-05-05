Serie C Renate è già pronto | 5 reti in amichevole

Da ilgiorno.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il Renate ha iniziato ufficialmente la preparazione per i playoff di Serie C, dopo aver concluso una settimana di allenamenti ridotta. Nella partita amichevole disputata, la squadra ha segnato cinque reti, dimostrando un buon stato di forma in vista delle prossime sfide. La formazione ha lavorato su diverse situazioni di gioco, con particolare attenzione alle strategie offensive e difensive. La stagione si avvicina alle fasi decisive, e il team si prepara a affrontarle al meglio.

Scatta ufficialmente oggi l’ operazione playoff del Renate che dopo la settimana “corta“ (ritrovo mercoledì dopo la vittoria con la Pro Patria) e il riposo di ieri, si ritroverà per dare vita all’avvicinamento che porterà fino a domenica quando è prevista la gara di andata (in trasferta) dei playoff del primo turno nazionale. Contro chi ancora non si sa, ma una prima scrematura delle possibili avversarie c’è stata già domenica con la disputa del primo turno playoff. In quello del Renate salutano il Trento battuto dalla Giana (che domani se la vedrà col Lecco), l’Arzignano che pareggia col Cittadella e l’Alcione che fa 0-0 a Lumezzane (Cittadella-Lumezzane è l’altra sfida).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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