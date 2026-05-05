In una partita di Serie A si è verificato il primo errore storico del sistema SAOT, che si occupa di analizzare le immagini per le decisioni di fuorigioco. Il sistema ha preso un frame sbagliato per determinare la posizione del calciatore in fuorigioco, causando un errore di valutazione. La situazione è stata resa nota attraverso gli audio registrati nella sala Var, confermando che anche il sistema SAOT ha commesso un errore durante l’analisi.

Il sistema che ravvisa il fuorigioco ha sbagliato il frame da prendere in considerazione e il calciatore su cui calcolare l’offside Incredibile ma vero, anche il SAOT sbaglia. È successo in una gara dell’ultimo week end di Serie A, quella dello stadio Dall’Ara tra il Bologna e il Cagliari. Non era mai successo prima, anche perché il sistema è praticamente infallibile (affidabilità stimata al 99%). Ma come funziona il SAOT? Ci sono dodici telecamere che tracciano 29 punti del corpo di ciascun calciatore con 50 frame scattati al secondo. La sala Var di Lissone individua l’errore del SAOT (foto Ansa) – Calciomercato.it Introdotto nella stagione 2022-23, ha permesso di ridurre di molto i tempi di individuazione del fuorigioco (da circa 70 a massimo 25 secondi).🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Serie A, primo storico errore del SAOT: gli audio in sala Var

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