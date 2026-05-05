Sentenza del delitto Tufano | 12 anni al capo del gruppo di Piazza Mercato

Il 4 maggio 2026 a Napoli è stata emessa una sentenza relativa al delitto Tufano. Il giudice ha condannato a 12 anni di carcere il responsabile del gruppo di Piazza Mercato coinvolto nell’omicidio di Emanuele Tufano. La vicenda ha visto protagonisti membri di una baby gang e si è conclusa con una pena severa per il capo della banda.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 4 maggio 2026, Napoli. La giustizia sembra fare il primo passo nella lunga e complessa vicenda della tragica notte del 24 ottobre 2024, quando il quindicenne Emanuele Tufano perse la vita tra i vicoli di Napoli. Il Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) ha emesso una sentenza di 12 anni di reclusione per Gennaro De Martino, 20 anni, indicato dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) come il leader del gruppo criminale di Piazza Mercato. Originariamente, la Procura aveva chiesto una pena di 16 anni per tentato omicidio aggravato dalle modalità mafiose, ma la sentenza emessa con rito abbreviato ha portato a una riduzione della pena a causa dell’estromissione di alcune aggravanti.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Sentenza del delitto Tufano: 12 anni al capo del gruppo di Piazza Mercato. Notizie correlate Emanuele Tufano ucciso a 15 anni in sparatoria tra bande: condannato a 12 anni unico maggiorenne del gruppo rivaleÈ stato condannato a 12 anni Gennaro De Martino, ritenuto il capo del gruppo di piazza Mercato che, nella notte del 24 ottobre 2024, si scontrò con... Evase dal carcere di Airola e partecipò all’omicidio Tufano: 12 anni a Gennaro De MartinoSpedizione punitiva, dissequestro dei cellulari per i primi quattro arrestati: la Cassazione accoglie il ricorso dei legali Analisi del Ministero... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Omicidio Tufano, condannato l'unico maggiorenne del gruppo rivale; Omicidio Emanuele Tufano: 12 anni al leader del gruppo di Piazza Mercato; Napoli, omicidio del 15enne Emanuele Tufano: condanna a 12 anni per unico maggiorenne del gruppo rivale; Emanuele Tufano ucciso a 15 anni in sparatoria tra bande: condannato a 12 anni unico maggiorenne del gruppo rivale. Sentenza del delitto Tufano: 12 anni al capo del gruppo di Piazza Mercato.Il 4 maggio 2026, Napoli. La giustizia sembra fare il primo passo nella lunga e complessa vicenda della tragica notte del 24 ottobre 2024, quando il quindicenne Emanuele Tufano perse la vita tra i vic ... napolipiu.com Si punta ad annullare la sentenza che ha definito la lottizzazione abusiva e disposto la confisca di tutti gli immobili del Grand Hotel “La Sonrisa”. E sul caso si aspetta la parola della Cassazione - facebook.com facebook Cari @qrepubblica, insisto: la sentenza della Corte costituzionale (n. 200 del 2006) non solo non fa diventare il ministro della Giustizia "un passacarte", come voi dite, ma addirittura gli attribuisce espressamente la funzione istruttoria sulla concessione della gr x.com