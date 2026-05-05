Se il teatro arriva nei musei | Applausi al museo sbarca nelle sedi MUSIL

Nasce dall’incontro tra visioni, linguaggi e comunità la prima edizione di Applausi al Museo, rassegna teatrale e performativa ideata da Centopercento Teatro in collaborazione con MUSIL – Museo dell’industria e del lavoro. Un progetto che affonda le sue radici in un dialogo avviato nel 2023 e che.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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