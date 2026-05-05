Scudetto Inter cresce l’ipotesi della stella d’argento per il merchandising Le ultime

Si fanno strada nuove ipotesi riguardo al merchandising dell'Inter, con la possibilità di aggiungere una stella d'argento sulla maglia. La squadra ha vinto il suo 21° scudetto e la decima Coppa Italia, e si pensa a un nuovo simbolo che possa rappresentare questi successi. La decisione finale non è ancora ufficiale, ma l’idea sta prendendo piede tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

di Lorenzo Vezzaro Scudetto Inter numero 21 e decima Coppa Italia: sulla maglia potrebbe comparire un nuovo fregio storico. Dopo aver messo in bacheca il titolo numero 21, che ha confermato la presenza della seconda stella d’oro già acquisita, l’attenzione si sposta su una possibile novità per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro starebbe valutando l’inserimento della stella d’argento sulla divisa, un simbolo volto a celebrare l’eventuale conquista della decima Coppa Italia nella finale del 13 maggio contro la Lazio. Un potenziale affare per il merchandising. L’introduzione di questo nuovo fregio rappresenterebbe un’occasione unica per il settore commerciale del club.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Scudetto Inter, cresce l’ipotesi della stella d’argento per il merchandising. Le ultime Notizie correlate Kostov all'Inter, primi contatti per il talento della Stella Rossa: le ultimeUna potenziale operazione di rilancio del reparto mediano è al centro delle attenzioni dell’Inter, che punta su un talento emergente proveniente... Leggi anche: Mercato Inter, Ausilio su Vasilije Kostov: c’è l’assalto al gioiello della Stella Rossa. Ultime Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lo scudetto dell’Inter che non doveva vincere: dalla crisi all’inchiesta fino al dominio | Il film del trionfo; Inter, cresce l'attesa per il possibile match point Scudetto; Calcio, Thuram e Mkhitaryan regalano il 21esimo scudetto all’Inter; Scudetto Inter, il programma: in caso di titolo domenica solo la festa privata. L'avvio sprint, 6 gol al Pisa, Pio con la Juve e Dumfries a Como: Inter, le tappe dello scudettoL’Inter inizia a tutta, poi la mini-crisi con i ko contro Udinese e Juve. Ma Chivu riparte e diventa imprendibile in mezzo ai due derby: 14 vittorie e un pareggio, inseguitrici staccate in classifica ... msn.com Scudetto Inter, Thuram approfitta del momento per lanciare un messaggio importante: la sfida oltre il campoMarcus Thuram ha sollevato una questione che va oltre i risultati sportivi: l'ostilità che circonda l'Inter fuori dal suo mondo. Durante una diretta ... spaziointer.it Presidente Lega #SerieA (E.Simonelli): “ #Inter ha vinto lo Scudetto meritatamente. Hanno fatto gran campionato, alla società va il merito di essere rimasta costante negli anni al vertice del calcio italiano ed europeo, dove l'Inter ha giocato 2 finali di Champions x.com Il 21ª scudetto dell’Inter è merito delle scelte e della calma del suo allenatore Chivu, capace di sfruttare al meglio la rosa più forte di un campionato sempre più povero. A cura di Jvan Sica - facebook.com facebook