Il 5 maggio 2026, a Roma, la segretaria del Partito Democratico ha commentato l’addio di Marianna Madia, affermando che dispiace ma non vede rischi di un’uscita di massa. Schlein ha ricordato che Madia è stata sua compagna di banco. La notizia si inserisce nel quadro delle recenti modifiche all’interno del partito, senza indicare eventuali conseguenze immediate o ulteriori sviluppi.

Roma, 5 maggio 2026 – L’addio di Marianna Madia al Partito Democratico non preoccupa la segretaria Elly Schlein. Certo, “dispiace sempre quando qualcuno se ne va”. Marianna poi, “è stata anche la mia compagna di banco (in Parlamento ndr) appena sono arrivata”. Ma Schlein non vede nel passaggio dell'ex ministra a Italia Viva nessun allarme. “Non penso che ci sia un pericolo di esodo – commenta la leader dem intervenendo a 'Tagadà' su La7 – penso che noi continueremo a fare il nostro lavoro in una logica unitaria, inclusiva, che rispetta il pluralismo”. Ma senza rinunciare a un “posizionamento chiaro e netto. Perché questo è quello che ha convinto tanta gente a ridarci fiducia dopo che l'aveva persa”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Schlein: “L’addio di Madia? Dispiace. È stata la mia compagna di banco. Ma non c’è un pericolo di esodo”

Notizie correlate

Federica Masolin ha subito nonnismo in redazione: “Un capo mi disse: Sembri la compagna di banco di mia figlia”Federica Masolin racconta a Diletta Leotta il giorno in cui un caporedattore la umiliò davanti ai direttori: "Pensavo l'avesse speakerato la compagna...

Leggi anche: L’addio di Madia al Pd allunga l’ombra di Renzi su Schlein e il campo largo

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: L’addio di Madia al Pd allunga l’ombra di Renzi su Schlein e il campo largo; L’addio di Madia accelera la fuga dal Pd? I dilemmi di Delrio. E Picierno: Nel partito c’è disagio; Dal Pd a Renzi, l'addio di Madia. Altri potrebbero seguirla; Madia lascia il Pd e va nel centro che non c’è, la speranza adesso è la provvidenza Salis.

Schlein: L’addio di Madia? Dispiace. È stata la mia compagna di banco. Ma non c’è un pericolo di esodoCosì la leader del Pd commenta l'addio dell’ex ministra che ha scelto di passare a Italia Viva: Seguiamo una logica unitaria e inclusiva, ma senza rinunciare a un posizionamento chiaro ... quotidiano.net

Pd: Schlein, spiace addio di Madia. Non vedo pericolo esodoUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

#Schlein: da #Trump attacco inaccettabile al #Papa, da bullo arrogante x.com

Governo Schlein, i primi nomi dei Ministri e il ruolo di Conte ...Continua - facebook.com facebook