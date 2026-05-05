Schillaci | Estensione pediatra fino a 18 anni è misura strategica

Il ministro della salute ha annunciato un'estensione del servizio di pediatria fino ai 18 anni, definendola una misura strategica. In un intervento ufficiale, ha parlato di un percorso di rinnovamento del Servizio sanitario nazionale, volto a rafforzare l'assistenza sul territorio e a rendere i servizi più accessibili ai cittadini. La comunicazione è avvenuta durante un evento dedicato alla salute pubblica, senza ulteriori dettagli sui tempi o modalità di attuazione.

Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute) - Il Servizio sanitario nazionale "è oggi al centro di un percorso di rinnovamento che punta a rafforzare l'assistenza sul territorio e a rendere i servizi più vicini ai cittadini. In questo contesto, la riforma della medicina territoriale che stiamo portando avanti prevede anche una misura che considero davvero strategica: l'estensione dell'assistenza del pediatra di libera scelta fino ai diciotto anni di età. Una scelta chiara, che mette al centro la continuità assistenziale lungo tutta l'età evolutiva e supera un meccanismo che, fino ad oggi, rischiava di interrompere percorsi di cura in una fase delicata della crescita.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Schillaci: "Estensione pediatra fino a 18 anni è misura strategica" Notizie correlate Dal pediatra fino a 18 anni: la riforma Schillaci che piace alla Sip Adolescenti seguiti fino ai 18 anni dal pediatra: la proposta è contenuta nella prima bozza articolata del decreto Schillaci per la riforma della... Dal pediatra fino ai 18 anni: cosa prevede la bozza del Ministro SchillaciParliamo della bozza articolata del decreto di riforma della Medicina generale siglata dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, che prevede di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Medici di famiglia. Ecco il testo della Riforma Schillaci. Arriva il doppio canale dipendenza-convenzione riformata, specializzazione universitaria e pediatra fino a 18 anni. Le novità; Dal pediatra fino ai 18 anni di età: la nuova proposta nella bozza della riforma Schillaci; Dal pediatra fino a 18 anni: la riforma Schillaci che piace alla Sip; Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia. Schillaci, 'cure pediatriche fino a 18 anni scelta strategica'L'infanzia non è una fase di passaggio, ma una dimensione autonoma, con diritti che vanno riconosciuti e tutelati. (ANSA) ... ansa.it Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famigliaSi precisano i contorni della riforma della Medicina del territorio e della figura del medico di famiglia secondo il disegno del ministro della Salute, Orazio Schillaci. Secondo la bozza ci sarebbe l' ... notizie.it SANITA', MARRESE: "LA RIFORMA SCHILLACI VA RIVISTA, SERVE CONFRONTO" La riforma della medicina generale proposta dal Ministero presenta elementi di forte criticità e, allo stato attuale, appare priva di un disegno organico capace di rafforzar - facebook.com facebook Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, e il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, hanno firmato oggi al @MiC_Italia un Protocollo d’intesa per rafforzare il legame tra cultura e salute. L’obiettivo è valorizzare le esperienze che integrano l’arte nei percorsi di x.com