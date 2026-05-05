Scherma brilla il CS Dauno ai Campionati italiani master | oro per la sciabolatrice Gabriella Lo Muzio

Ai Campionati Italiani Master di Riccione, la scherma pugliese ha ottenuto ottimi risultati con due titoli italiani e diversi piazzamenti sul podio. Tra le protagoniste, la sciabolatrice Gabriella Lo Muzio ha conquistato una medaglia d’oro. La competizione si è conclusa con un bilancio positivo per gli atleti della regione, che hanno portato a casa successi e riconoscimenti importanti.

Si chiudono con un bilancio coi fiocchi i Campionati Italiani Master di Riccione per la scherma pugliese che porta a casa due titoli e altri prestigiosi piazzamenti sul podio.Gabriella Lo Muzio del Circolo Schermistico Dauno vince il titolo italiano di sciabola femminile M3: nel suo percorso.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Gabriella Lo Muzio Campionessa italiana nella sciabola femminile ai Campionati Italiani Master di RiccioneIl Circolo Schermistico Dauno esulta sin dalla prima giornata dei Campionati Italiani Master sulle pedane del PlayHall di Riccione. Scherma, verso gli Europei Master a squadre: Gabriella Lo Muzio rappresenterà l’Italia a CognacL’atleta foggiana scenderà in pedana nella categoria Grand Veterans, facendo parte della squadra italiana composta da Adriana Albini, Claudia... Una raccolta di contenuti Si parla di: Scherma, brilla il CS Dauno ai Campionati italiani master: oro per la sciabolatrice Gabriella Lo Muzio. Scherma: il personaggio. Luca Magni è d’argento ai Mondiali VeteraniI mondiali di scherma veterani portano una nuova medaglia alla Chianti Banca Scherma Pistoia 1984. Luca Magni, infatti, è tornato sul podio mondiale portando a casa la medaglia d’argento nella prova a ... lanazione.it Scherma, Merli e Vistarini in evidenza. Zaliani brilla negli AssolutiVOGHERA. Sono arrivati dagli spadisti Alessandro Merli e Pietro Vistarini di Voghera Scherma i due acuti pavesi nella prima prova nazionale Cadetti, Giovani e Assoluti di fioretto e spada a Roma. laprovinciapavese.gelocal.it