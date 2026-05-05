Sarri Napoli matrimonio 2.0 in estate? Cosa succederà in estate in caso di addio di Conte Rivelazione che non lascia dubbi

In vista della prossima stagione, si susseguono voci riguardanti il possibile ritorno di un ex allenatore sulla panchina del Napoli, in caso di addio di un altro tecnico. Le fonti indicano che la società sta valutando diverse opzioni e potrebbe decidere di affidare di nuovo la guida tecnica a un allenatore già passato dal club. La situazione resta in evoluzione e non sono ancora state ufficializzate decisioni definitive.

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