RUTF | da 30 anni una bustina salva milioni di bambini

Da trent’anni, gli alimenti terapeutici in bustina vengono utilizzati per combattere la malnutrizione infantile in tutto il mondo. Questi prodotti, noti come RUTF, sono stati adottati in numerosi programmi di emergenza e intervento sanitario, contribuendo a salvare milioni di bambini. La loro distribuzione si è diffusa in molte regioni colpite da crisi alimentari e disagio socio-economico. La loro efficacia ha portato a un uso diffuso in ambito medico e umanitario.

Melanoma: è il terzo tumore più diffuso negli under 50. Cosa sapere e come proteggersi Da trent’anni, una piccola bustina contenente pasta di arachidi arricchita è uno degli strumenti più efficaci per combattere la malnutrizione acuta grave – la forma più letale di malnutrizione – nei bambini sotto i cinque anni. Oggi, 42,8 milioni di bambini sono colpiti da malnutrizione acuta, di cui 12,2 milioni presentano una forma grave. Con l’intensificarsi dei conflitti, degli shock climatici e delle pressioni sui finanziamenti, garantire una fornitura prevedibile e ininterrotta di alimenti terapeutici pronti all’uso (RUTF) è più cruciale che mai....🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - RUTF: da 30 anni una bustina salva milioni di bambini Notizie correlate Cefalù, sorpreso con una bustina con le dosi di cocaina: arrestato un uomo di 43 anniHa provato a disfarsi di una bustina con dentro cocaina lanciandola in una aiuola. Gemini: 30 milioni per l’emergenza e un nuovo tasto salva-vitaGoogle interviene su Gemini per migliorare il supporto alla salute mentale, stanziando 30 milioni di dollari per i servizi di emergenza globali.