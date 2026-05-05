A Roseto è stato approvato un intervento di 1,1 milioni di euro destinato alla sistemazione delle strade. È stato definito il primo lotto dei lavori, che comprende alcune vie e frazioni del territorio comunale. Le zone interessate sono state individuate in base allo stato del manto stradale e alla presenza di strade che necessitano di interventi urgenti. I lavori prevedono la riqualificazione di alcune vie, mentre altre saranno incluse in successivi interventi.

? Cosa scoprirai Quali sono le vie e le frazioni incluse nel primo lotto?. Come verranno scelte le zone con il manto stradale più degradato?. Chi ha proposto questo incontro pubblico per discutere del piano?. Quando inizieranno concretamente i cantieri per il rifacimento delle strade?.? In Breve Incontro con sindaco Mario Nugnes e consiglieri Enio Pavone, Toriella Iezzi e Valentina Vannucci.. Moderazione affidata a Valeria Coppa per discutere interventi su frazioni e vie degradate.. Nuovi appuntamenti pubblici seguiranno per trattare altri temi di interesse per la città.. Priorità ai cantieri su zone con traffico intenso o manto stradale più deteriorato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roseto, piano da 1,1 milioni per le strade: ecco il primo lotto

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