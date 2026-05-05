Roller niente rimonta Con Valdagno sarà ’bella’

Nel match di andata dei playoff, il Why Sport Valdagno ha battuto l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar per 3 a 2 al PalaSomaschini. Nonostante una rimonta, i padroni di casa non sono riusciti a completare la rimonta e la serie si deciderà in una prossima sfida. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato, che lascia aperto il risultato finale.

La rimonta c’è, ma si ferma sul più bello. Un “dettaglio“ che permette al Why Sport Valdagno, vittorioso per 3 a 2 al PalaSomaschini, di rimettere in parità il conto delle sfide playoff con l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar. Il superamento dei quarti di finale, dunque, sarà deciso da gara-tre, prevista domani sera (ore 20.45) al PalaLido di Valdagno. La vincente affronterà i campioni in carica del Trissino, che hanno superato in scioltezza l’ostacolo Follonica. Monza, in gara-uno capace di espugnare la pista della squadra vicentina per 3 a 2, non è stata in grado di doppiare il colpo e deve così recriminare su una grande occasione mancata.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roller, niente rimonta. Con Valdagno sarà ’bella’ Notizie correlate Roller, sogno quinto posto. A Valdagno dopo 3 vittorieIl biglietto da visita che l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar presenterà questa sera al PalaLido di Valdagno (ore 20. Hockey pista: anche Bassano alle semifinali playoff di Serie A1. Valdagno e Monza alla “bella”La domenica sera della Serie A1 di hockey pista, in materia di playoff (nello specifico ulteriori gare -2 dei quarti di finale), regalano gol,...