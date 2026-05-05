Un nuovo fronte di tensione si apre tra Europa e Russia in Armenia, dove l’Unione Europea ha inviato 30 esperti specializzati in tecniche anti-sabotaggio. La presenza europea nel Paese rappresenta un passo importante in un’area considerata strategica, con possibili ripercussioni sui rapporti tra le due potenze. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione internazionale verso i confini e le alleanze nella regione.

Un nuovo potenziale fronte di scontro tra Europa e Russia si apre in queste ore in Armenia. Nella nazione del Caucaso, una regione considerata da Mosca come il proprio “cortile di casa, si è appena svolta infatti la riunione della Comunità politica europea, l’organismo di discussione strategica sulla sicurezza del Vecchio Continente nato nel 2022. In calendario nella giornata di martedì è poi previsto il primo vertice tra Unione Europea e Armenia. Una girandola di appuntamenti istituzionali che si svolgono a poche settimane, il prossimo 7 giugno, delle elezioni legislative che il primo ministro pro-occidentale Nikol Pashinyan spera di vincere.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rischi per Putin nel “cortile di casa”. L’Ue entra in Armenia con 30 esperti anti-sabotaggio

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