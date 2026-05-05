Ripartono I Martedì al Cinema a 4 euro | le sale e le pellicole in programma
Dopo il successo degli appuntamenti di marzo, tornano a partire da martedì 5 maggio a Verona e provincia I Martedì al Cinema, l’iniziativa che riporta il pubblico nelle sale aderenti con il biglietto a 4 euro. Un nuovo ciclo di proiezioni che rinnova l’invito a vivere il cinema come esperienza.🔗 Leggi su Veronasera.it
Notizie correlate
Martedì si va al cinema con 4 euro: sale aderenti e film in programmaMartedì 3 marzo tornano "I Martedì al Cinema", con biglietto a 4 euro nelle sale di Venezia e provincia aderenti.
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Ripartono I Martedì al Cinema a 4 euro: le sale e le pellicole in programma; Taglio del verde a bordo strada, a partire da domani nei rioni; Si muovono camion e gru, ripartono i lavori per la tangenziale; Taglio del verde a bordo strada: interventi nei rioni.
Falconara Ex Garage Fanesi: rimossi i sigilli, da lunedì ripartono i lavoriErano stati apposti lo scorso 9 aprile a seguito di un esposto presentato da un privato, il dissequestro è stato eseguito dai Carabinieri Forestali ... qdmnotizie.it
Tornano a marzo i martedì al cinema con 4 euro in VenetoCinema di qualità a 4 euro nelle sale venete: torna a marzo l'iniziativa che invita a riscoprire il grande schermo con 5 appuntamenti (i martedì 3, 10, 17, 24 e 31). Il progetto della Regione Veneto ... ansa.it
Ripartono bombe Follia continua Chi fermerà il disastro - facebook.com facebook
Ripartono i #MartedìInCantiere. Prima tappa della 5ª edizione: Unità Impianti Marche. Dal 2022 un’occasione di confronto sul territorio per condividere esperienze, rafforzare i valori e la conoscenza reciproca. Scopri di più nel video x.com