Rimini 14enne trascinata in un negozio | indagato il titolare

A Rimini, un'undicenne è stata trascinata all’interno di un negozio, portando all’iscrizione nel registro degli indagati del titolare dell’attività. Una testimone ha fornito dichiarazioni che hanno contribuito a sbloccare le indagini presso il tribunale. Durante l’incidente probatorio davanti al giudice, sono stati raccolti elementi utili per chiarire l’accaduto e definire eventuali responsabilità.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la testimone a sbloccare le indagini del tribunale?. Cosa è successo durante l'incidente probatorio davanti al giudice Capodimonte?. Perché il titolare del negozio ha tentato di evitare le autorità?. Chi ha fornito le prove decisive contro l'uomo di 51 anni?.? In Breve Il sostituto procuratore Davide Ercolani coordina le indagini sulla violenza subita a novembre 2025.. Il gip Alessandro Capodimonte ha presieduto l'udienza di incidente probatorio presso il tribunale di Rimini.. L'avvocato Paola Sagliocca assiste il cinquantenne accusato di violenza sessuale nel procedimento penale.. Una passante ha allertato le autorità dopo aver assistito allo scontro tra i genitori e il titolare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimini, 14enne trascinata in un negozio: indagato il titolare Notizie correlate Leggi anche: Molestie a una 14enne. Attirata in negozio, commerciante indagato Incidente sul lavoro a Bellizzi: indagato il titolare dell'ovattificioL'autopsia, eseguita ieri mattina, ha confermato la dinamica della tragedia: il decesso dell'uomo è avvenuto per lo schiacciamento del cranio...