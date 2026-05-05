A Rigutino, i residenti vivono da quattro giorni senza energia elettrica, affrontando blackout che hanno causato anche problemi di degrado nelle strade. Le vie del paese sono caratterizzate da buche e assenza di marciapiedi, rendendo difficile muoversi in sicurezza. La mancanza di illuminazione aumenta le difficoltà quotidiane e crea preoccupazioni tra chi deve spostarsi a piedi o in auto. La situazione si protrae da diversi giorni senza che siano stati adottati interventi immediati.

? Cosa scoprirai Come influisce il buio sulla sicurezza stradale tra buche e assenza di marciapiedi?. Perché le segnalazioni dei cittadini non hanno fermato il blackout per giorni?. Chi deve rispondere dei continui guasti che colpiscono le frazioni periferiche?. Quali zone oltre a Rigutino rischiano lo stesso isolamento infrastrutturale?.? In Breve Blackout di quattro giorni colpisce la frazione di Arezzo a Rigutino.. Assessore Alessandro Casi attribuisce il ritardo a Edison e ai ricambi.. Disservizi elettrici recenti hanno coinvolto zone Giotto, San Donato e Pescaiola.. Pericoli stradali aumentano per buche e assenza di marciapiedi a Rigutino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rigutino, 4 giorni nel buio: residenti tra blackout e degrado

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