Riccione punta sull’intelligenza dei dati | al via il potenziamento di HBenchmark per la gestione turistica
A Riccione si avvia un progetto per migliorare la gestione turistica attraverso l’uso di dati in tempo reale. La città intende potenziare un sistema chiamato HBenchmark, che analizza informazioni utili per pianificare e ottimizzare le attività turistiche. Questo intervento rappresenta un passo importante verso l’introduzione di tecnologie intelligenti nel settore, con l’obiettivo di rendere la destinazione più efficiente e moderna.
Riccione compie un passo decisivo verso la trasformazione della città in una “Smart Destination”, consolidando la propria strategia turistica attraverso l’analisi dei dati in tempo reale. La giunta ha approvato il sostegno al progetto promosso da Federalberghi Riccione per l’implementazione della.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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