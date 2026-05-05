Riapre la mensa Caritas di via Santa Caterina | Non può essere l’unica risposta all’emarginazione

Dopo un'interruzione di circa 40 giorni, la mensa gestita dalla Caritas di via Santa Caterina a Bologna ha ripreso le attività. La struttura era stata temporaneamente trasferita nella parrocchia della Beata Vergine Immacolata, situata nella zona Barca, a causa di tensioni tra i frequentatori serali. La riapertura si è verificata recentemente, tornando a servire i pasti ai bisognosi della zona.

Ha riaperto dopo 40 giorni la mensa della Caritas di via Santa Caterina a Bologna, trasferita temporaneamente nei mesi scorsi nella parrocchia della Beata Vergine Immacolata, in zona Barca, dopo le tensioni scoppiate in strada tra i frequentatori serali della struttura. Il ritorno nella sede.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Lecce, i lavori ?chiudono? la mensa Caritas: disagi a Santa RosaIl piano di riqualificazione del manto stradale e dei marciapiedi che sta interessando la circonvallazione di Lecce ha colpito, in questi giorni, uno... Santa Caterina: 545mila euro dal PNRR per una nuova mensa alla scuola Capra, tra fotovoltaico e tempo prolungato.Santa Caterina si prepara a un importante rinnovamento della sua offerta educativa con l'apertura di una nuova mensa presso il plesso scolastico... Aggiornamenti e contenuti dedicati Via Marsala, la Caritas riapre ostello e mensaFinita la ristruttrazione, giovedì 10 riaprono le porte in via Marsala l’ostello e la mensa gestiti dalla Caritas. Presenti il cardinal vicario Vallini e monsignor Feroci L’evento inaugurale delle ... affaritaliani.it Minaccia di morte la compagna alla mensa della Caritas, in fuga si scaglia contro gli agentiEra a pranzo con la compagna il giorno dell'Epifania alla mensa della Caritas di via Marsala, a Termini. Poi l'aggressione nei confronti della donna, minacciata di morte davanti ai presenti. Un uomo, ... romatoday.it